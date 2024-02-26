Чи мобілізують до армії обмежено придатних? Відповідь ТЦК

Мобілізація обмежено придатних можлива, але за певних умов

В Україні можуть мобілізувати обмежено придатних громадян до лав ЗСУ, однак тільки за умови, якщо у військовій частині, яка у тилу, виникла гостра потреба у відповідних спеціалістах. Про це в інтерв’ю Telegraf розповів очільник Кременчуцького РТЦК та СП Мирослав Волков.

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Військком наголосив, що у тилу небагато посад у військових частинах, тому випадки мобілізації обмежено придатних громадян незначні і їх в принципі не може бути багато.

«Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи. Таких посад не дуже багато, тому ми таких військовозобов’язаних мобілізовуємо мало», - розповів він.

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Волков додав, що громадяни, які є обмежено придатними до служби, все ж рахуються такими, яких мобілізувати можна. Він додав, що йдеться виключно про службу у тилу, а не на фронті.

«Наголошую – такий чоловік придатний до проходження служби, але з певними обмеженнями. Щоб не було плутанини. Такий військовозобов’язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба в такому спеціалісті», – пояснює очільник Кременчуцького РТЦК та СП.

Хто вважається обмежено придатним у воєнний час?

Обмежено придатні до військової служби – це військовозобов’язані з певними фізичними або психічними захворюваннями, що можуть впливати на їх здатність виконувати військові обов'язки. Цю категорію визначають військові лікарі під час медогляду і вона може мати різні наслідки для військовослужбовців.

У воєнний час ця категорія найчастіше означає, що людина не придатна до служби лише у десантних військах, плавскладі, морській піхоті та у спецспорудах. При цьому військовозобов'язаний з обмеженням за станом здоров’я може бути призваний на службу до ​​частин (підрозділів) забезпечення, військових комісаріатах, установ, організаціях, навчальних закладах тощо.

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Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.