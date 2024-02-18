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Російська авіація в районі Авдіївки вдарила по своїх позиціях – «Атеш»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російська авіація в районі Авдіївки вдарила по своїх позиціях – «Атеш»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Удару було завдано по позиціях, на яких знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку армії РФ

Російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.
 Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву «Атеш».

«Агент «Атеш» з числа військовослужбовців ЗС РФ розповів нам про випадок дружнього вогню в районі Авдіївки. Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удару було завдано по позиціях, на яких знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку армії РФ.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Теги: Авдіївка Олександр Сирський втрати місто путін авіація

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