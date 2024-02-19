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DeepState: ЗСУ відбили ворожі штурми на Авдіївському напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
DeepState: ЗСУ відбили ворожі штурми на Авдіївському напрямку
фото з відкритих джерел

Зараз окупанти активно готуються до нових наступальних операцій, і ймовірно, планують відновити штурмові дії у найближчі дні

Після захоплення Авдіївки російські загарбники намагалися здійснити масштабні штурми поблизу Ласточкиного, проте Сили оборони України відбили ворожі атаки. Про це пише DeepState.

Російські війська пробували штурмувати біля Ласточкиного, яке знаходиться на північний захід від Авдіївки, звідки вже вийшли українські війська. Атаки в районі Ласточкиного противник здійснював значним числом піхоти, але усі ці спроби виявилися для ворога невдалими.

DeepState: ЗСУ відбили ворожі штурми на Авдіївському напрямку фото 1

Зазначається, що окупанти в даний час активно готуються до нових наступальних операцій, і ймовірно, планують відновити штурмові дії у найближчі дні.

Також повідомляється, що російські війська атакують в районі Первомайського та наблизились до Невельського. Бої точаться біля н.п. Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка, де «противник посилив тиск».

DeepState: ЗСУ відбили ворожі штурми на Авдіївському напрямку фото 2

Аналітики зазначають, що після завершення боїв за саму Авдіївку російським окупантам, вірогідно, потрібно приймати рішення щодо перекидання основних сил на інші ділянки фронту.

«Ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному», – йдеться в публікації.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. А операція виходу з міста «не стала для українського війська трагедією».

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. 

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків

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Теги: окупанти ЗСУ полон Авдіївка ворог Олександр Сирський

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