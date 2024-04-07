Сирський та Умєров оглянули нову українську зброю

Головком і міністр оборони ознайомилися із новітніми розробками українських виробників

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим ознайомилися з новітніми розробками зброї від українських виробників. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

«Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей.

Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги», – зауважив Сирський.

За словами головкома, будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

«Для мене спілкування із розробниками надихаюче, попри усвідомлення величезного обʼєму наших потреб і завдань. Разом впораємось, до перемоги», – підсумував Сирський.

Раніше повідомлялося, що Україна може застосувати далекобійні дрони для ударів по Уралу та Заполяр'ї.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.