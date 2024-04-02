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Атака дрона на Татарстан: стало відомо про постраждалих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дрона на Татарстан: стало відомо про постраждалих
Коледж «Алабуга», який сьогодні зазнав атаки, залучає до складання «шахедів» неповнолітніх учнів, тих, хто вступив після 9 класу
Фото: росЗМІ

Двом із постраждалих 17 років

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Про це пише Sota.

Як зазначається, двом із постраждалих 17 років.

Як пише видання, під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання дронів. У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

«До складання «шахедів» залучають неповнолітніх учнів коледжу «Алабуга», тих, хто вступив після 9 класу. Це люди 15-17 років. Зарплата становить 30-40 тис. рулів, постійні переробки не оплачуються. Паралельно з роботою молоді люди мають і навчатися, але часу категорично не вистачає, а за 300 годин прогулів їм загрожує відрахування», – йдеться у повідомленні.

В «Алабуга.Політех» є і міжнародне рабство. Студентам коледжу оплачують преміум-акаунти в додатках для знайомств, на кшталт «Баду» або «Тіндера», в яких зобов'язані писати дівчатам з країн Африки. «Завдання – залучити африканських студенток, яких використовуватимуть як дешеву рабську сили: змушувати мити підлогу та прибирати сміття», – додає видання.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 квытня, у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод. Як зазначається, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку.

За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км. 

До відома, у місті Єлабуг російська влада організував масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії. 

Теги: росія обстріл завод безпілотник дрон

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