Сирський показав роботу українських воїнів на фронті (відео)

ЗСУ атакують російську техніку дронами, скидаючи боєприпаси та інші вибухові засоби

Головнокомандувач Олександр Сирський показав, як українські захисники знищують ворожу техніку на фронті. Відео бойової роботи він оприлюднив у Телеграм.

На опублікованих кадрах зафіксована бойова робота Сил оборони України зі знищення ворожої техніки. Сирський показав декілька епізодів, коли нашим захисникам вдалося вдарити по техніці ворога. Внаслідок бойової роботи російська важка техніка згоріла.

На відео видно, що ЗСУ атакують російську техніку дронами, скидаючи боєприпаси та інші вибухові засоби.

Триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.