Сирський розповів, скільки українських військових потрапило в полон під час виходу з Авдіївки

Сирський запевнив, що у полон потрапили лише 25 бійців ЗСУ

Головнокомандувач запевнив, що влада робить усе, аби звільнити полонених

У ворожий полон під час боїв за Авдіївку потрапили 25 українських військових. Їх захопили під час відходу українських підрозділів. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців», – зазначив Сирський.

«Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше The New York Times повідомив, що до тисячі солдатів ЗСУ могли потрапити в полон під час відступу Збройних Сил України з Авдіївки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Також повідомлялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.