Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський розповів, скільки українських військових потрапило в полон під час виходу з Авдіївки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирський розповів, скільки українських військових потрапило в полон під час виходу з Авдіївки
Сирський запевнив, що у полон потрапили лише 25 бійців ЗСУ
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач запевнив, що влада робить усе, аби звільнити полонених

У ворожий полон під час боїв за Авдіївку потрапили 25 українських військових. Їх захопили під час відходу українських підрозділів. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців», – зазначив Сирський.

«Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше The New York Times повідомив, що до тисячі солдатів ЗСУ могли потрапити в полон під час відступу Збройних Сил України з Авдіївки. 

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Також повідомлялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. 

Читайте також:

Теги: розвідка полковник британська розвідка відео влада Україна музей полон окупанти Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полковник Андрій Білецький виступив по відеозв'язку
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
22 березня, 17:11
Російські загарбники продовжують штурмувати українські передові позиції
Третя штурмова ліквідувала під Авдіївкою батальйон окупантів
25 березня, 17:50
За даними британців, дефіцит особового складу та боєприпасів українських сил, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції
Британська розвідка пояснила, чому росіяни сповільнили наступ під Авдіївкою
21 березня, 11:34

Події в Україні

У Києві та низці областей тривога тривала близько 15 хвилин
У Києві та низці областей тривога тривала близько 15 хвилин
Сирський розповів, скільки українських військових потрапило в полон під час виходу з Авдіївки
Сирський розповів, скільки українських військових потрапило в полон під час виходу з Авдіївки
Чи загрожують Україні блекаути? Відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні блекаути? Відповідь Міненерго
Окупанти атакували Харків: є влучання
Окупанти атакували Харків: є влучання
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
Демобілізація військових: нардеп розповів, які зміни пропонує Генштаб та Рада
Демобілізація військових: нардеп розповів, які зміни пропонує Генштаб та Рада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
9302
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
7702
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
6337
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
5414
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
3864
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Вчора, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Вчора, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Вчора, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua