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Сирський відреагував на скандал із врученням повістки журналісту «Слідство.Інфо»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сирський відреагував на скандал із врученням повістки журналісту «Слідство.Інфо»
«Слідство.Інфо» повідомило, що співробітники ТЦК намагалися вручити повістку їхньому журналісту після того, як той викрив статки високопосадовця СБУ
Фото: slidstvo.info

Головком ініціює службову перевірку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку за матеріалами, які опублікувало видання «Слідство.Інфо» щодо вручення повістки їхньому журналісту. Про це головком повідомив у Facebook.

«За матеріалами, опублікованими громадською організацією «Слідство.Інфо», мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку», – написав Сирський.

Він додав, що за результатами службової перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

Також Сирський наголосив, що діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. За його словами, у Силах оборони засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

Нагадаємо, «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування, у якому йдеться про те, що вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка придбала дороговартісну квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. У декларації Вітюка значиться, що житло придбали за 12,8 мільйонів гривень, однак ринково ціна такої квартири складає понад 20 мільйонів гривень. Житло начебто придбали за доходи дружини, яка зареєструвала ФОП за кілька днів до повномасштабної війни, і даних про діяльність якої ніде немає.

Згодом «Слідство.Інфо» повідомило, що 1 квітня до їхнього журналіста Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Видання заявило, що Служба безпеки України могла дати відповідну вказівку представникам військкомату через те, що журналіст викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Спецслужбовці запевнили, що проводять перевірку.

Теги: СБУ Олександр Сирський журналіст повістка розслідування

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