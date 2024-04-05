Україна може застосувати далекобійні дрони для ударів по Уралу та Заполяр'ї – Bild

За даними видання, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км

Після атаки на завод у Татарстані, Україна незабаром може застосує далекобійні дрони, які здані атакувати Урал та Заполяр'я. Про це пише Bild з посиланням на джерело.

Як зазначається, днями ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км.

«Очевидно, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 «Летюча лисиця», – сказав він.

За інформацією видання, вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності.

«Ракети залишилися у минулому. Дрони – це майбутнє», – заявило джерело Bild.

За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ «Промінь» розробило безпілотник «Сокіл-3000», який може пролетіти до 3300 км. За розрахунками Bild, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.