Сирський ухвалив нові рішення щодо оборони на Куп'янському напрямку

Генерал-полковник зустрівся з військовослужбовцями, які відзначилися в боях, подякував за героїзм

Олександр Сирський: «Окупаційні війська намагаються прорвати нашу оборону з метою виходу безпосередньо до Куп'янська з подальшим його блокуванням»

Російські загарбники не припиняють штурмувати Куп’янський напрямок, постійно підтягують резерви та не зважають на великі втрати, як в особовому складі, так і в техніці. Тож українські військові посилять маневрену оборону. Таке рішення ухвалив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у ході відвідування позицій на цій ділянці фронту.

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«Ситуація на даному напрямку залишається складною, але контрольованою. Противник не припиняє своїх активних бойових дій. Постійно підтягує резерви та не зважає на великі втрати, як в особовому складі, так і в техніці. Окупаційні війська намагаються прорвати нашу оборону з метою виходу безпосередньо до Куп'янська з подальшим його блокуванням та оточенням», – написав Сирський у Facebook.

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Генерал-полковник відвідав позиції на Куп'янському напрямку позавчора, у суботу, 21 жовтня. «Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог намагається атакувати наші позиції, у нього нічого не виходить», – зазначив речник.

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Під час зустрічі командувача з командирами бригад та офіцерами штабів були вирішені нагальні питання ефективності вогневого ураження ворога, підсилення підрозділів резервами, логістичного забезпечення та багато інших.

«Ми продовжуємо вести активну оборону. Наша мета – завдання максимальних втрат противнику, утримання займаних рубежів та позицій, відновлення, а на окремих напрямках проведення наступальних дій», – відзначив Сирський.

Генерал-полковник зустрівся з військовослужбовцями, які відзначилися в боях, подякував за героїзм, стійкість та мужність, вручив відзнаки командувач Сухопутних військ ЗСУ, цінні подарунки та сертифікати на грошові премії.

«Пишаюся нашими воїнами, їх витримкою та хоробрістю, спроможністю в умовах чисельної переваги противника проводити наступальні дії, кожного дня звільняючи від окупантів нашу землю! Війна - це складний та важкий шлях, але ми повинні його пройти заради наших дітей, їхнього щасливого майбутнього, збереження та розквіту нашої держави», – наголосив Сирський.

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Нагадаємо, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено чотири артилерійських засоби противника.