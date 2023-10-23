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ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 23 жовтня

Триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 жовтня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Загалом за добу ворог завдав десять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах у місті Костянтинівка Донецької області, чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та ударний БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та всі ударні БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Курилівка Харківської області; Надія, Невське Луганської області; Серебрянка, Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Мар’їнка, Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Микитівка, Придніпровське, Барвінок Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько десяти атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області.

В місті Нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником. Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ знищено чотири артилерійських засоби противника.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Авдіївка Бахмут

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