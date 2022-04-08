Ситуація на Донбасі: відбито сім атак ворога та збито два вертольоти

Українські захисники в зоні Операції об’єднаних сил знищили за добу 9 танків

Українські воїни завдали втрат російським окупантам

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби 8 квітня успішно відбили 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, українські захисники в зоні Операції об’єднаних сил знищили: 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 – автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти та 1 крилату ракету ворога.

Раніше повідомлялося, що станом на 8 квітня, 44-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, триває підготовка ворога до наступу на сході нашої держави.

Російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.