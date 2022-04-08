Галущенко показав, як рашисти голіруч копали заражені радіацією ґрунти біля ЧАЕС (фото)

Приміщення станції та адмінбудівель після перебування окупантів виглядають жахливо

Зону відчуження та ЧАЕС відвідав міністр енергетики України Герман Галущенко. Він зустрівся з персоналом станції, а також побував у місцях, де донедавна хазяйнували російські солдати.

«Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників», – написав Галущенко.

За словами міністра, рашисти копали голіруч ґрунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом.

«Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб», – пояснив посадовець.

Приміщення станції та адмінбудівель після перебування окупантів виглядають жахливо. Вони руйнували і грабували все, що бачили. Від чайників і виделок до запчастин і приладів.

«Якщо чесно, запчастин навіть не шкода метал гарно вбирає радіацію, тому її дію відчують на собі і в Білорусі, куди військові злочинці повезли награбоване», – сказав Галущенко.

Міністр також повідомив, що незабаром налагодять планову ротацію змін та повернуть роботу з обслуговування станції в нормальне русло.

Раніше стало відомо, що окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося тимчасово захопити Чорнобильську зону, знищили документи та архіви, які українські спеціалісти збирали десятиріччями.

Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

А ось Серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.