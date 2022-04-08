З візитом солідарності. Канцлер Австрії відвідає Київ та Бучу

Канцлер Австрії у суботу зустрінеться в Києві з Зеленським і відвідає Бучу

Негаммер сказав, що візит відбувся на запрошення Зеленського

Канцлер Австрії Карл Негаммер у п'ятницю ввечері відбув із візитом до України та у суботу зустрінеться у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Der Standard.

Негаммер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та мером Віталієм Кличком. Програма австрійського канцлера також включає візит до міста Буча.

«Мій візит до Києва та Бучі на запрошення президента Зеленського також свідчить про нашу солідарність з українцями. Те, що відбувається в Україні, і, зокрема, в багатьох містах України, – це страшна агресивна війна проти мирного населення», – сказав він.

До слова, Австрія висилає з країни чотирьох російських дипломатів. Йдеться про трьох співробітників посольства у Відні та одного співробітника Генерального консульства в Зальцбурзі. Про це повідомили у Тwitter Міністерства закордонних справ Австрії .

Їхній дипломатичний статус скасували та попросили залишити країну до 12 квітня.

У МЗС Австрії натякнули, що дипломатів видворили через шпигунську діяльність. Згідно з заявою, люди вчинили дії, несумісні з Віденською конвенцією, натякаючи на діяльність спецслужб.



