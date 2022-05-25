Доба на сході: знищено 62 окупантів та півтора десятка техніки
Українські захисники завдали збитків ворогам і в живій силі, і в бойових машинах
фото з відкритих джерел
ЗСУ продовжують захищати нашу землю
Минає 91 доба героїчного протистояння України у війні з Росією. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч російському загарбнику.
Сьогодні, 25 травня, українські герої також нищили окупантів. Мовиться про східний напрямок.
Так, Збройні Сили України стримують агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», інформує пресслужба угруповання.
Сьогодні наші воїни знищили:
- особового складу – 62
- БТР – 1
- артилерійських систем – 6
- мінометів – 4
- АТТ – 4
- БПЛА – 1
Нагадаємо, Міноборони заперечує, що ЗСУ відступають на сході.
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