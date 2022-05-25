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    Події в Україні

    Доба на сході: знищено 62 окупантів та півтора десятка техніки

    Українські захисники завдали збитків ворогам і в живій силі, і в бойових машинах - Доба на сході: знищено 62 окупантів та півтора десятка техніки
    Українські захисники завдали збитків ворогам і в живій силі, і в бойових машинах
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ продовжують захищати нашу землю

    Минає 91 доба героїчного протистояння України у війні з Росією. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч російському загарбнику.

    Сьогодні, 25 травня, українські герої також нищили окупантів. Мовиться про східний напрямок.

    Так, Збройні Сили України стримують агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», інформує пресслужба угруповання.

    Сьогодні наші воїни знищили:

    • особового складу – 62
    • БТР – 1
    • артилерійських систем – 6
    • мінометів – 4
    • АТТ – 4
    • БПЛА – 1

    Нагадаємо, Міноборони заперечує, що ЗСУ відступають на сході.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Доба на сході: знищено 62 окупантів та півтора десятка техніки