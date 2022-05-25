Доба на сході: знищено 62 окупантів та півтора десятка техніки

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Сьогодні, 25 травня, українські герої також нищили окупантів. Мовиться про східний напрямок.

Минає 91 доба героїчного протистояння України у війні з Росією. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч російському загарбнику.

Українські захисники завдали збитків ворогам і в живій силі, і в бойових машинах

Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден Про файли cookies