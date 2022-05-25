Ядерна загроза: ООН заявляє про готовність Путіна до такого кроку

У організації побачили загострення війни

Організація об'єднаних націй не відкидає можливості ще більшого загострення війни в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї. Про це йдеться у звіті Управління з координації гуманітарних питань ООН.

«Перспектива ядерного конфлікту, яка була колись немислимою, тепер знову в межах можливого», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ООН у звіті зазначає про наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну: зруйновані будинки, школи та лікарні, відсутність предметів першої необхідності та 12 млн переселенців.

Також йдеться про різке здорожчання продуктів харчування, палива та добрива у всьому світі через порушення логістичних ланцюгів.

«Усе це найбільше б’є по найбідніших, посилюючи страждання та закладаючи зерно подальшої політичної нестабільності і заворушень у всьому світі, з прямими впливом на захист цивільного населення», –додали в ООН.

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