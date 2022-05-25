  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Позиція НАТО – це бездіяльність: Кулеба про «допомогу» Альянсу

    А от допомогу Євросоюзу переоцінити неможливо - Позиція НАТО – це бездіяльність: Кулеба про «допомогу» Альянсу
    А от допомогу Євросоюзу переоцінити неможливо
    фото з відкритих джерел

    Очільник МЗС дорікнув НАТО за байдужість у час агресії РФ

    Фактично Північноатлантичний альянс не зважився на жоден крок для протистояння російській агресії проти України. Про це в Давосі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє The Guardian.

    Очільник українського МЗС охарактеризував позицію НАТО в українсько-російській війні як «фактично бездіяльність». Поки альянс повністю самоусунувся на задній план, Кулеба похвалив Євросоюз за «революційне» рішення підтримати Україну.

    «НАТО як альянс, як організація повністю відсунута на другий план і фактично нічого не робить. Мені прикро казати про це», – зізнався дипломат.

    Кулеба пригадав, що на початку війни в суспільній думці побутувало уявлення про сильне НАТО та ЄС, який «здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння». Та війна, на його думку, стала випробуванням, яке «зірвало маски».

    Міністр поставив у приклад Євросоюз, який ухвалив низку новаторських рішень. Частину з них, імовірно, «самі вони не очікували схвалити». Водночас Кулеба визнав, що Україна отримує допомогу від низки членів НАТО.

    Нагадаємо, Кулеба просить Захід прискорити постачання Україні зброї.

    Читайте також:
    Теги: МЗС ЄС росія окупанти міністр НАТО війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Позиція НАТО – це бездіяльність: Кулеба про «допомогу» Альянсу