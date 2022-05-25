Позиція НАТО – це бездіяльність: Кулеба про «допомогу» Альянсу

Очільник МЗС дорікнув НАТО за байдужість у час агресії РФ

Фактично Північноатлантичний альянс не зважився на жоден крок для протистояння російській агресії проти України. Про це в Давосі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє The Guardian.

Очільник українського МЗС охарактеризував позицію НАТО в українсько-російській війні як «фактично бездіяльність». Поки альянс повністю самоусунувся на задній план, Кулеба похвалив Євросоюз за «революційне» рішення підтримати Україну.

«НАТО як альянс, як організація повністю відсунута на другий план і фактично нічого не робить. Мені прикро казати про це», – зізнався дипломат.

Кулеба пригадав, що на початку війни в суспільній думці побутувало уявлення про сильне НАТО та ЄС, який «здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння». Та війна, на його думку, стала випробуванням, яке «зірвало маски».

Міністр поставив у приклад Євросоюз, який ухвалив низку новаторських рішень. Частину з них, імовірно, «самі вони не очікували схвалити». Водночас Кулеба визнав, що Україна отримує допомогу від низки членів НАТО.

Нагадаємо, Кулеба просить Захід прискорити постачання Україні зброї.

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