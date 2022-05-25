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    Український посол попередив Польщу про можливий напад РФ

    Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі - Український посол попередив Польщу про можливий напад РФ
    Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі
    фото: AFP/GETTY IMAGES

    Існує стародавня приказка: хочеш миру – готуйся до війни

    Росія може розпочати агресію проти Польщі шляхом ракетних обстрілів її території. Про це заявив BBC посол України в Польщі Андрій Дещиця.

    Він підтвердив, що Польща вже готується до можливої війни й правильно, що так робить.

    «Тому що існує стародавня приказка: хочеш миру – готуйся до війни. І якщо Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів в Польщі», – сказав дипломат.

    За словами Дещиці, поляки цілком серйозно готуються до цього – вони оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії

    «Чи Росія нападе на Польщу – це питання треба ставити Росії, але це цілком можливо. Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів в сторону Заходу. А це вже буде територія Польщі», – додав він.

    Раніше Дещиця зазначав, що Польща входить до топ-трійки країн, які постачають Україні озброєння – разом із США та Великою Британією. Загальний обсяг польської допомоги Україні складає на цей момент, на думку дипломата, близько $4 млрд.

    Нагадаємо, у кінці квітня Польща надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72. Така кількість необхідна для формування двох бригад.

    Додамо, що Андрій Дещиця заявив у інтерв’ю про можливість для України вступити до НАТО без отримання ПДЧ, оскільки Збройні сили України показали, що уміють воювати, до того ж, уміють воювати зброєю, яка відповідає стандартам НАТО.

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    Теги: росія окупанти Польща НАТО війна Львів політика посол напад Україна Андрій Дещиця озброєння окупація #stoprussia
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    Український посол попередив Польщу про можливий напад РФ