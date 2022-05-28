Ситуація на фронті складна, але контрольована, – Наєв

Обстановка у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України

Ситуація на фронті досі залишається дуже складною. Ворог не полишає сил і продовжує військову активність на багатьох напрямках. Попри це, Збройні Сили України тримають ситуацію під контролем. Про це повідомив командувач Сил оборони, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На Харківському та Запорізькому напрямках українські військові здійснюють укріплення оборонних рубежів. Своєю чергою, у Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська.

«Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника. Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби», – йдеться у повідомленні.

Генерал-лейтенант впевнений, що запорукою успіху є єдність.

«Єдність є запорукою успіху. Спільні зусилля кожного задля перемоги виростають у величезний потенціал, що здатний побороти будь-які перешкоди на шляху до омріяної мети. Країна бачить і цінує кожного зі своїх героїв, які переборюючи втому та роблячи надлюдські зусилля ставлять загальне вище особистого. У цьому і проявляється сила нації, де усі і кожен крок за кроком щоденно роблять надможливе для нашої спільної перемоги», – зазначив Наєв.

Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.