Зеленський візьме участь у саміті ЄС

На саміті Євросоюзу розглядатиметься питання щодо відновлення України

Голова Євроради Шарль Мішель надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському. Представник Брюсселя запросив українського лідера приєднатися до зустрічі глав держав та урядів ЄС, запланованої на 30-31 травня у дистанційному режимі. Про це повідомляється на сайті Євроради.

«Ми збираємося на спеціальне засідання Європейської Ради 30-31 травня, щоб розширити наші дискусії щодо України, енергетики, продовольчої безпеки та оборони. Україна демонструє неймовірну мужність і гідність перед обличчям російської агресії та звірств. З першого дня ми непохитно надавали гуманітарну, фінансову, військову та політичну підтримку українському народу та його керівництву. Ми продовжуватимемо тиснути на Росію. Наша єдність завжди була нашим найсильнішим надбанням. Це залишається нашим керівним принципом», – йдеться у листі.

Глави держав ЄС розглянуть ситуацію в Україні на першому робочому засіданні, і президент Володимир Зеленський приєднається до нихчерез відеозв’язок на початку цієї дискусії.

«Однією з наших найгостріших турбот є допомога українській державі разом з нашими міжнародними партнерами в її потребах у ліквідності. Ми також обговоримо, як найкраще організувати нашу підтримку відбудови України, оскільки для відновлення країни будуть потрібні великі глобальні зусилля», - зазначили в Єврораді.

У тексті наголошується на необхідності «якнайшвидше покінчити із залежністю Євросоюзу від російських енергоресурсів», проте нічого не йдеться про плани щодо узгодження шостого пакету санкцій проти Росії – до якого ЄС намагається включити ембарго на російську нафту.

Зустріч розпочнеться в понеділок о 16:00 з традиційного обміну думками з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки».

Як повідомлялося, міністри фінансів із різних країн покинули закрите засідання G20 у Вашингтоні, коли свій виступ почав представник Росії Антон Сілуанов.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь».