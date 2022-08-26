Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію
Приймати препарат можна виключно у разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію
фото ілюстративне

Жодних перевищень радіаційного фону в Запоріжжі не зафіксовано

Міністерство охорони здоров'я України ухвалило рішення, у якому зазначено, що мешканцям населених пунктів, які проживають в п'ятидесятикілометровій зоні від джерела радіації, рекомендовано проводити йодопрофілактику. З 23 серпня медики розпочали видавати жителям Хортицького району Запоріжжя йодид калію дозуванням 125 мг. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Зазначається, що відстань від Енергодарської АЕС до Хортицького району Запоріжжя складає близько 45 кілометрів. Саме тому, аби уберегти життя та забезпечити населення необхідним препаратом на випадок можливого витоку радіації, й розпочато видачу йодиду калію.

«Хочу застерегти запоріжців від паніки – жодних перевищень радіаційного фону в Запоріжжі не зафіксовано. Разом з тим, у випадку, якщо трапиться надзвичайна ситуація, і дорослі, і діти будуть вже забезпечені йодидом та зможуть вчасно захиститися», – повідомляє Куртєв.

Куртєв наголосив, що приймати препарат необхідно виключно у разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію та при загрозі надходження йоду в організм. У жодному разі не можна вживати йодид самостійно заздалегідь чи про всяк випадок.

Йодопрофілакика йодидом калію проводиться наступним чином:

  • дорослим і дітям віком від 12 років рекомендовано вживати 1 таблетку дозуванням 125 мг;
  • дітям від 3 до 12 років – половину подрібненої таблетки після їжі, запиваючи її невеликою кількістю води чи молока;
  • дітям до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг;
  • дітям від 1 місяця до 3 років – 32 мг.

Людям від 40 років йодопрофілактика не рекомендується. За інформацією лікарів, ризик радіоіндукованого раку щитоподібної залози досить низький. Тому таким людям слід проводити профілакику лише у випадку прогнозованої великої дози опромінення. У противному випадку завчасна йодопрофілактика у жителів віком 40+ може призвести до подальшого гіпотиреозу.

Щоб йодид спрацював, його необхідно випити протягом 6 годин з моменту викиду радіоактивних речовин.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

Читайте також: З аптек зник йодид калію. Влада Києва назвала альтернативний спосіб захисту від радіації

Теги: росія окупанти війна АЕС йод

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зупинка ЗАЕС. Президент назвав фактори, що попередили радіаційну аварію
Зупинка ЗАЕС. Президент назвав фактори, що попередили радіаційну аварію
Вчора, 22:37
Держдеп закликав створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС
Держдеп закликав створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС
Сьогодні, 03:20
Потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію
Відключення ЗАЕС від мережі: все, що відомо станом на ранок
Сьогодні, 09:44

Події в Україні

Повітряні сили назвали кількість авіації, яку РФ тримає поблизу кордону
Повітряні сили назвали кількість авіації, яку РФ тримає поблизу кордону
Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію
Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію
Обстріл МАГАТЕ та біженці в Британії: експерти оприлюднили нові фейки Кремля
Обстріл МАГАТЕ та біженці в Британії: експерти оприлюднили нові фейки Кремля
Рашисти завезли до Мелітополя хімічні лабораторії, – мер
Рашисти завезли до Мелітополя хімічні лабораторії, – мер
Окупанти зруйнували ще один навчальний заклад на Донеччині (фото)
Окупанти зруйнували ще один навчальний заклад на Донеччині (фото)
Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною
Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
48K
Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо
47K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
46K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
30K
«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян
28K
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини

Новини

Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту