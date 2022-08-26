Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію

Приймати препарат можна виключно у разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію

Жодних перевищень радіаційного фону в Запоріжжі не зафіксовано

Міністерство охорони здоров'я України ухвалило рішення, у якому зазначено, що мешканцям населених пунктів, які проживають в п'ятидесятикілометровій зоні від джерела радіації, рекомендовано проводити йодопрофілактику. З 23 серпня медики розпочали видавати жителям Хортицького району Запоріжжя йодид калію дозуванням 125 мг. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Зазначається, що відстань від Енергодарської АЕС до Хортицького району Запоріжжя складає близько 45 кілометрів. Саме тому, аби уберегти життя та забезпечити населення необхідним препаратом на випадок можливого витоку радіації, й розпочато видачу йодиду калію.

«Хочу застерегти запоріжців від паніки – жодних перевищень радіаційного фону в Запоріжжі не зафіксовано. Разом з тим, у випадку, якщо трапиться надзвичайна ситуація, і дорослі, і діти будуть вже забезпечені йодидом та зможуть вчасно захиститися», – повідомляє Куртєв.

Куртєв наголосив, що приймати препарат необхідно виключно у разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію та при загрозі надходження йоду в організм. У жодному разі не можна вживати йодид самостійно заздалегідь чи про всяк випадок.

Йодопрофілакика йодидом калію проводиться наступним чином:

дорослим і дітям віком від 12 років рекомендовано вживати 1 таблетку дозуванням 125 мг;

дітям від 3 до 12 років – половину подрібненої таблетки після їжі, запиваючи її невеликою кількістю води чи молока;

дітям до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг;

дітям від 1 місяця до 3 років – 32 мг.

Людям від 40 років йодопрофілактика не рекомендується. За інформацією лікарів, ризик радіоіндукованого раку щитоподібної залози досить низький. Тому таким людям слід проводити профілакику лише у випадку прогнозованої великої дози опромінення. У противному випадку завчасна йодопрофілактика у жителів віком 40+ може призвести до подальшого гіпотиреозу.

Щоб йодид спрацював, його необхідно випити протягом 6 годин з моменту викиду радіоактивних речовин.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.