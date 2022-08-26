З аптек зник йодид калію. Влада Києва назвала альтернативний спосіб захисту від радіації

«Київ закупив йодид калія на Монастирищенському фармацевтичному заводі ще у лютому-березні»

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук розповів «Главкому», що влада Києва закупила йодид калія та роздала його та засоби індивідуального захисту в евакуаційні комісії.

Зазначимо, що якщо на Запорізькій АЕС окупанти спровокують якийсь інцидент, то його наслідки будуть непередбачуваними. Усім прилетять не ракети, а радіоактивне забруднення. Зараз великий попит на йодид калію, який захищатиме щитовидку в цій ситуації, але ніде в аптеках його вже нема.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації назвав альтернативний спосіб захисту від радіації.

«Альтернативою йодиду калію є рідкий йод, 40 крапель якого ви капаєте у склянку води чи молока, та випиваєте. Тільки в жодному разі не можна пити концентрований йод», – розповів він.

Ткачук зазначив, що Київ закупив йодид калія на Монастирищенському фармацевтичному заводі («Монфарм») ще у лютому-березні та роздав його та засоби індивідуального захисту в евакуаційні комісії.

«Тобто в цьому плані ми готові. Але, з іншого боку, і вдома у вас має бути йодид калію або рідкий йод, щоб прийняти його в перші пів години, якщо ви потрапите до зони забруднення. Але, наскільки я знаю, в київських аптеках йодиду калію немає», – заявив чиновник.

Нагадаємо, у зв’язку із загрозою надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції в Україні створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Туди увійшли представники різних міністерств, структур та та відомств.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.