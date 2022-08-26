Відключення ЗАЕС від мережі: все, що відомо станом на ранок

Потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію

Шість енергоблоків на ЗАЕС досі не працюють

Станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції (найбільшого ядерного об'єкта в Європі) досі відключені від енергомережі. Про це повідомляє Енергоатом.

«Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що лінія видачі потужності Запорізької АЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.

«Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає», – додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.