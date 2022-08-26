Держдеп закликав створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити на ЗАЕС постійну місію

У США закликали припинити військові дії біля Запорізької АЕС, а також створити у районі станції демілітаризовану зону. Про це під час брифінгу заявила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс.

«Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції – це те, на чому ми продовжуємо наполягати», – заявила Дженкінс.

Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити на ЗАЕС постійну місію. За словами українського постпреда, місія МАГАТЕ повинна на власні очі побачити ситуацію на ЗАЕС саме такою, яка вона є.

Американська чиновниця також наголосила, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має відбутися якомога раніше.

За її словами, Росія продовжує робити спроби примусу міжнародної спільноти до ухвалення її мети, яка полягає у «демонтажі України як геополітичної одиниці».

«Україна – суверенна та незалежна держава. Ми не можемо змиритися з такою долею України чи будь-якої іншої суверенної держави», - зазначила Дженкінс.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.