Ситуація у Соледарі. Експерт оцінив наслідки для України

До яких саме конкретних наслідків може призвести навіть часткова втрата Соледара?

Соледар може стати серйозною пасткою для «вагнерівців», адже місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ, не зважаючи на заяви росіян. Не виключено, що після можливого часткового відступу ЗСУ із Соледара, місто може перетворитися на «сіру зону», як це відбулося із Пісками, за які раніше точилися запеклі бої. Або ж Про це повідомив в розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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«Вони (росіяни – ред.) зараз зайшли в Соледар, але місто знаходиться під повним вогневим контролем ЗСУ. Тобто фактично це може обернутися пасткою і «вагнерівці» там довго не зможуть утриматись. Або це буде як ситуація з Пісками: зараз там – «сіра зона», вони нічиї. А згадайте, скільки навколо них боїв точилося, скільки їх намагалися оточити. Селище практично зрівняли з землею, але зайти туди не можуть, бо Піски – під повним вогневим контролем Збройних сил. Та ж сама історія може повторитися з Соледаром», – вважає експерт.

Коваленко також пояснив, чому ЗСУ не вийшли з міста раніше, аби уникнути втрат. «Якщо ми можемо тримати ці лінії оборони, навіщо їх залишати? У тому і сенс фактично кожного населеного пункту на Бахмутському плацдармі та не тільки – аби постійно витягувати та нівелювати ресурс окупантів… Противник вже має дефіцит в техніці і навіть в артилерійських снарядах. Наприклад, починали вони з 70-80 тис. пострілів на добу, а наприкінці грудня робили вже до 20 тис. пострілів. Коли фактично завершиться накопичений ресурс, Росії доведеться використовувати лише обмежене внутрішнє виробництво, яке складає 1,5 млн пострілів на рік. І далі буде тільки гірше», – зауважив військовий аналітик.

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Експерт пояснив, чи можливий контрнаступ ЗСУ, якщо Соледар перетвориться на «сіру зону». «У Соледарі росіяни зараз як на відкритій долоні. І було б дуже вигідно саме зараз постійно довбати артилерією ті підрозділи, які заганяють саме в Соледар. Загнали – роздовбали. Тобто робити те саме, що свого часу в Чорнобаївці… На сьогодні там (на луганському напрямку – «Главком») – найкращий варіант для контрнаступу, де для нього сформовані всі умови. І не виключаю, що саме так все і буде відбуватися. Хоча знову ж – Соледар я втратою не вважаю, він виконував свою роль, не давши противнику змоги використати свій ресурс по інших напрямках. Тепер росіянам треба буде якось ці втрати компенсувати», – зазначив експерт.

Раніше Коваленко дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина. До відома, військові показали прапор України на заході Соледара.