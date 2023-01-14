Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація у Соледарі. Експерт оцінив наслідки для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація у Соледарі. Експерт оцінив наслідки для України
Експерт вважає, що на Луганському напрямку зараз найкращий варіант для контрнаступу
фото з відкритих джерел

До яких саме конкретних наслідків може призвести навіть часткова втрата Соледара?

Соледар може стати серйозною пасткою для «вагнерівців», адже місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ, не зважаючи на заяви росіян. Не виключено, що після можливого часткового відступу ЗСУ із Соледара, місто може перетворитися на «сіру зону», як це відбулося із Пісками, за які раніше точилися запеклі бої. Або ж  Про це повідомив в розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Вони (росіяни – ред.) зараз зайшли в Соледар, але місто знаходиться під повним вогневим контролем ЗСУ. Тобто фактично це може обернутися пасткою і «вагнерівці» там довго не зможуть утриматись. Або це буде як ситуація з Пісками: зараз там – «сіра зона», вони нічиї. А згадайте, скільки навколо них боїв точилося, скільки їх намагалися оточити. Селище практично зрівняли з землею, але зайти туди не можуть, бо Піски – під повним вогневим контролем Збройних сил. Та ж сама історія може повторитися з Соледаром», – вважає експерт.

Коваленко також пояснив, чому ЗСУ не вийшли з міста раніше, аби уникнути втрат. «Якщо ми можемо тримати ці лінії оборони, навіщо їх залишати? У тому і сенс фактично кожного населеного пункту на Бахмутському плацдармі та не тільки – аби постійно витягувати та нівелювати ресурс окупантів… Противник вже має дефіцит в техніці і навіть в артилерійських снарядах. Наприклад, починали вони з 70-80 тис. пострілів на добу, а наприкінці грудня робили вже до 20 тис. пострілів. Коли фактично завершиться накопичений ресурс, Росії доведеться використовувати лише обмежене внутрішнє виробництво, яке складає 1,5 млн пострілів на рік. І далі буде тільки гірше», – зауважив військовий аналітик.

Експерт пояснив, чи можливий контрнаступ ЗСУ, якщо Соледар перетвориться на «сіру зону». «У Соледарі росіяни зараз як на відкритій долоні. І було б дуже вигідно саме зараз постійно довбати артилерією ті підрозділи, які заганяють саме в Соледар. Загнали – роздовбали. Тобто робити те саме, що свого часу в Чорнобаївці… На сьогодні там (на луганському напрямку – «Главком») – найкращий варіант для контрнаступу, де для нього сформовані всі умови. І не виключаю, що саме так все і буде відбуватися. Хоча знову ж – Соледар я втратою не вважаю, він виконував свою роль, не давши противнику змоги використати свій ресурс по інших напрямках. Тепер росіянам треба буде якось ці втрати компенсувати», – зазначив експерт.

Раніше Коваленко дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина. До відома, військові показали прапор України на заході Соледара.

 Читайте також: Соледар як пастка. На окупантів чекають неприємні сюрпризи?
Теги: історія прапор військові місто втрати прапор України контрнаступ росіяни спротив Соледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окрім Соледарських боїв, практично кожен населений пункт Донеччини стрясають ворожі удари
Бої за Соледар точаться в місті й на околицях – Кириленко
Сьогодні, 13:44
Українські воїни продовжують тримати оборону міста Соледар
Російський експерт назвав безглуздим взяття Соледара без Бахмута
Сьогодні, 10:14
Десантники розповіли, що регулярна зміна тактики ворога вимагала гнучкості алгоритму дій їхніх підрозділів
Українські десантники показали фото з Соледара
Вчора, 19:18

Події в Україні

Ситуація у Соледарі. Експерт оцінив наслідки для України
Ситуація у Соледарі. Експерт оцінив наслідки для України
Бої за Соледар точаться в місті й на околицях – Кириленко
Бої за Соледар точаться в місті й на околицях – Кириленко
У повітрі 17 бомбардувальників: влада застерегла про новий ракетний удар РФ
У повітрі 17 бомбардувальників: влада застерегла про новий ракетний удар РФ
В Україні вдруге за день повітряна тривога (мапа)
В Україні вдруге за день повітряна тривога (мапа)
Військові показали прапор України на заході Соледара (відео)
Військові показали прапор України на заході Соледара (відео)
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
60K
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
49K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
46K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
40K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
34K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту