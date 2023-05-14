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Українські сили зайняли нові позиції на околицях Бахмута – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські сили зайняли нові позиції на околицях Бахмута – ISW
ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута
фото з відкритих джерел

Українські військові недавніми контрнаступальними діями звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута

Станом на 13 травня українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута на тлі непідтверджених заяв про подальші незначні українські здобутки на південний захід від міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді зазначається, що станом на 13 травня ISW не спостерігав наочного підтвердження цих додаткових українських досягнень на південний захід від Бахмута або деінде в ширшому радіусі Бахмута.

Командувач Сухопутних українських військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 травня, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генеральний штаб України повідомив, що українські війська наразі проводять активні операції в районі Бахмута.

За оцінками ISW, станом на 13 травня українські сили звільнили 16,85 кв. км в районі Бахмута під час нещодавніх контратак.

Російські джерела поширили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки Сил оборони  на російські позиції біля Майорська (20 км на південний захід від Бахмута) і стверджують, що окупаційні війська відбили атаки.

Аналітики нагадують, що в ніч з 12 на 13 травня російські війська завдали удару «Шахедами».

Ключові висновки

  • Українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута на тлі непідтверджених заяв про подальші незначні українські здобутки на південний захід від міста станом на 13 травня..
  •  Російські ЗМІ повідомляли, що 13 травня в Брянській області розбилися два російські вертольоти Мі-8, бомбардувальник
  • Су-34 і винищувач Су-35, які, за твердженням деяких російських джерел, сталися через дії ППО України.
  • Наполягання російського президента Володимира Путіна на веденні війни в Україні в стилі «Великої Вітчизняної Спеціальної Військової Операції» відкрило двері для кількох жорстких акторів, які виступають за інституціоналізацію все більш сталінської внутрішньої політики.
  • Повідомляється, що колишній командувач Тихоокеанського флоту адмірал Сергій Авакянц отримав призначення очолити нову російську організацію формування збройних сил під назвою «Воїн» («Воїн»), яка нібито замінила російське добровольче товариство допомоги армії, авіації та флоту Росії ( ДОСААФ).
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового.
  • Російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська обстріляли українські позиції на півдні України на захід від Гуляйполя.
  • Повідомляється, що російські війська поповнюють підрозділи мобілізованими.
  • Російська влада продовжує намагатися депортувати українських дітей до Росії під виглядом схем «відпочинок».
Українські сили зайняли нові позиції на околицях Бахмута – ISW фото 1
Теги: відпочинок військові Донецьк Авдіївка влада винищувач полковник

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