Українські сили зайняли нові позиції на околицях Бахмута – ISW

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Українські військові недавніми контрнаступальними діями звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута

Станом на 13 травня українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута на тлі непідтверджених заяв про подальші незначні українські здобутки на південний захід від міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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В огляді зазначається, що станом на 13 травня ISW не спостерігав наочного підтвердження цих додаткових українських досягнень на південний захід від Бахмута або деінде в ширшому радіусі Бахмута.

Командувач Сухопутних українських військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 травня, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генеральний штаб України повідомив, що українські війська наразі проводять активні операції в районі Бахмута.

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За оцінками ISW, станом на 13 травня українські сили звільнили 16,85 кв. км в районі Бахмута під час нещодавніх контратак.

Російські джерела поширили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки Сил оборони на російські позиції біля Майорська (20 км на південний захід від Бахмута) і стверджують, що окупаційні війська відбили атаки.

Аналітики нагадують, що в ніч з 12 на 13 травня російські війська завдали удару «Шахедами».

Ключові висновки