Шмигаль назвав бюджет-2021 бюджетом можливостей



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За словами Шмигаля, у третьому кварталі вже спостерігається зростання в експортно орієнтованих галузях, зокрема у сфері будівництва, куди вкладаються значні кошти

«Держбюджет-2021 – це і бюджет розвитку інфраструктури, зокрема продовження проекту президента «Велике будівництво» – Шмигаль

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що держбюджет на 2021 рік – бюджет можливостей і для держави, і для людей, і для бізнесу, а 4,6% – абсолютно реальний прогноз росту ВВП.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю, передає «Урядовий портал».

«Це бюджет можливостей. Він дає можливості для малого й середнього бізнесу, для промисловості, для розвитку економіки. Так само він дає можливості для людей, які потребують бюджетної допомоги. Це можливості для подальшого розвитку медицини, освіти, збільшення заробітних плат», – зазначив Шмигаль.

Він додав, що в бюджеті закладені кошти на підвищення мінімальної заробітної плати.

«Це простимулює економіку в непрості часи, коли попит в Україні падав протягом другого кварталу», – розповів прем’єр. і додав, що в третьому кварталі попит вже почав відновлюватися.

«Ми робимо все, щоб простимулювати споживчий попит на українські товари. І це плюс для малого й середнього бізнесу. Тому що українці сьогодні купують український товар», – сказав він.

За словами голови уряду, держбюджет-2021 – це і бюджет розвитку інфраструктури, зокрема продовження проекту президента «Велике будівництво».

«Збільшено в рази фінансування доріг. Це сильна мультиплікативна сфера, яка створює додаткові робочі місця в суміжних галузях.

Це хороша основа для того, щоб наступного року ми отримали можливість розвивати нашу країну, отримати запланованих 4,6% зростання ВВП, отримати хороші соціальні, бюджетні, економічні показники», – підкреслив прем’єр.

За його словами, у третьому кварталі вже спостерігається зростання в експортно орієнтованих галузях, зокрема у сфері будівництва, куди вкладаються значні кошти.

«Ми очікуємо на таке зростання в 4 кварталі та в наступному році, зважаючи на тенденції.

Ми уважно їх прорахували разом з нашими міжнародними партнерами, брали до уваги аналітику та макропрогнози міжнародних організацій і робимо висновок, що 4,6% – абсолютно реальний прогноз зростання ВВП», – додав він.

Нагадаємо, Україна готова до опалювального сезону на 90%.

Як повідомлялося, Кабмін доручив створити комісію з контролю роботи НКРЕКП та «Укренерго».

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