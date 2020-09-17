«Велике будівництво» Зеленського під загрозою зриву: бітумовози на кордоні стоять по декілька днів (відео)



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На кордоні бітумовози декілька днів очікують розмитнення Фото: скріншот відео

Через введення Кабміном нового порядку митного оформлення вантажівки з бітумом не можуть потрапити в Україну

На митному переході «Виступовичі» на кордоні з Білоруссю в черзі на проходження українсько-білоруського кордону стоять десятки вантажівок з бітумом. Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив відео гігантської черги бітумовозів на кордоні.

За його словами, причина черги - введення Кабміном нового порядку митного оформлення. «Якщо раніше машину бітуму розмитнювали 3-4 години, то тепер 1-2 дні», - повідомив Куюн.

Він зазначив, що для бітуму, який їде прямо на будівництво з температурою 150 градусів, таке розмитнення неприпустиме.

«Деякі машини стоять вже по 3-4 дні. Будівництво на окремих ділянках зупинено. Може зупинити бітумну установку через затоварення Мозирського НПЗ, а це більше 40% поставок на ринок. Своїми руками зупиняють своє ж «Велике будівництво» в розпал сезону», - каже Куюн.