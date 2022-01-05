Скільки часу лишилося в людства: прогноз учених

Людство може вимерти набагато швидше, ніж очікувалося: причиною катастрофи на планеті стане сама людина

Американські вчені заявили, що вимирання людства може статися набагато швидше, ніж очікувалося раніше. Причиною цього буде не метеорит або природні катастрофи, а сама людина. Про це пише Daily Mail.

Вчені вважають, що Земля переживає справжню кризу, невідому раніше. Через забруднення планети порушується природна екологічна рівновага.

Професор Пол Ерліх із Національного університету Мексики в Мехіко розповів, що швидкість зникнення тварин у 100 разів перевищує природну. За його словами, криза вимирання настільки серйозна, що наша діяльність у найближчі 50 років визначить майбутнє людства.

«Людське вимирання може здатися малоймовірним, однак це легко спростувати, уявивши, що людство не зможе виробляти продукти харчування, внаслідок зниження біорізноманіття ґрунту, втрати запилювачів та неконтрольованих хвороб – загроз, які всі взаємопов'язані зі зміною клімату, спричинені діяльністю людини», – заявив еколог Том Олівер.

Вчені вважають, що якщо нинішні темпи збережуться, і всі види, що знаходяться під загрозою зникнення, вимруть у наступному столітті, людство може досягти рівня масового зникнення приблизно через 240-540 років.

Раніше стало відомо, що Білл Гейтс знайшов спосіб порятунку планети.

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