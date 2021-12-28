Білл Гейтс наголосив на необхідності провести чисту промислову революцію

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс знайшов спосіб порятунку планети від кліматичної катастрофи у зміні методів ведення бізнесу. Підприємець наголосив на необхідності провести чисту промислову революцію. Про це Гейтс написав у матеріалі для журналу Wired.

Для досягнення нульових викидів до 2050 року Гейтс закликав знайти нові способи вирощування продуктів та створення одягу, а також отримання електроенергії, обігріву будівель та їх охолодження без викидів парникових газів. На думку підприємця, людство здатне досягти такої мети.

Гейтс заявив, що у 2022 році відбудеться кілька подій, які пришвидшать перехід до чистого виробництва. По-перше, вирішення проблеми зміни клімату стане пріоритетним завданням порівняно з попередніми роками.

«Після рецесії 2008 року опитування показали, що зміна клімату значно знизилася у списку пріоритетів виборців у всьому світі. Проте за умов нинішньої кризи зміна клімату не відходить на другий план», – заявив підприємець.

На думку Гейтса, у 2022 році лідери країн представлять конкретні плани вирішення проблеми зміни клімату та не зможуть обійтися лише обіцянками. Інвестори також вкладатимуть більше коштів у перехід до стійких джерел енергії, а в країнах виникне необхідність придбання екологічних товарів та будівельних матеріалів.

«Я з нетерпінням чекаю наступного року і вважаю, що ми перебуваємо тільки на початку революції, яка буде заснована на чистих технологіях наступного покоління», – сказав мільярдер.

Раніше Білл Гейтс спрогнозував нову пандемію та назвав умову готовності світу до неї.