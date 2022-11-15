Пропагандисти Путіна цинічно радіють обстрілам мирних українців

Уламки російської ракети впали на житловий будинок у Києві

Ракетна атака по цивільних об'єктах України неабияк розвеселила путінських пропагандистів

Російські пропагандисти радісно поширюють та коментують новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні.

Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків сьогоднішньої масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

Соратник Путіна, глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив саме після масованої атаки по цивільних об’єктах України висунути президенту України свої абсурдні умови для початку переговорів.

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Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Раніше стало відомо, що ворожа ракета влучила в будівлю мирних жителів одного з районів Київської області.

Також зазнали пошкоджень житлові будинки у Києві. У Печерському районі столиці, внаслідок падіння уламків збитої ракети сталось загоряння у п'ятиповерховому житловому будинку. Також сталось часткове руйнування квартири на 24 поверсі 24-поверхового житлового будинку.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ситуація з енергетикою критична.

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