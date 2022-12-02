Наступний обстріл може бути дуже масованим, а наслідки – довготривалими – «Південь»

Очікування обстрілу – це один з елементів гібридної війни

Ймовірність нового російського ракетного удару висока. Він може бути дуже масованим. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати», – зазначила Гуменюк.

Гуменюк пояснила, що очікування обстрілу – це один з елементів гібридної війни. Речниця закликала українців підготуватися, адже наслідки масованого удару можуть бути довготривалими й усуватимуться деякий час.

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Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав українців перестати постійно очікувати ракетної атаки Росії.

Нагадаємо, новий масований удар Росії по Україні схоже, неминучий. Про це пише Spiegel, аналізуючи супутникові знімки ключового російського аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.

Раніше аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк повідомив, що Росія готує декілька великих повітряних атак на Україну.