Український ВПК за рік збільшив виробництво снарядів у 20 разів

Єгор Чернєв розповів, що пріоритетними напрямками для ВПК є збільшення виробництва снарядів і систем ППО

Власними силами Україна поки не може покрити всі потреби

Український військово-промисловий комплекс уже зростає: виробництво снарядів порівняно з минулим роком збільшилося у 20 разів. Про це сказав заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, пише пресслужба Апарату Верховної Ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Чернєва, хоча партнери України продовжують надавати нам військову допомогу, наша влада повинна мати план «Б».

«Ми повинні мати план «Б», і ми його маємо. Наш військово-промисловий комплекс уже зростає. Наприклад, виробництво снарядів порівняно з минулим роком збільшилося у 20 разів. Однак власними силами ми поки не можемо покрити всі потреби, тому повинні створювати додаткові виробництва, у тому числі й спільні. Наші партнери, зокрема у США, із цим погоджуються», – розповів нардеп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також зазначив, що пріоритетом для ЗСУ наразі залишаються артилерійські снаряди та системи ППО.

«І снаряди, і системи протиповітряної оборони постійно потрібні на полі бою. Зараз ми маємо певні рішення, як поєднати й використовувати пускові системи ППО радянського зразка та ракети, які наявні у США в достатній кількості. Сполучені Штати нам у цьому максимально допомагають», – зазначив народний депутат.

Нагадаємо, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює «на повну потужність».