Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW

У жовтні РФ виготовила 115 високоточних ракет великої дальності

Схоже, що Росія збільшила свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зробили такий висновок із заяви представника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадима Скібіцького, за даними якого російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

Раніше, 28 серпня, Скібіцький заявляв, що російські сили мають у резерві 585 ракет великої дальності. Тобто за цей період російські сили збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

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6 листопада Скібіцький додав, що загалом у жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет «Іскандер-М», 12 крилатих ракет «Іскандер-К», 20 крилатих ракет «Калібр», 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракети Х-32 і 4 балістичні ракети «Кинджал».

28 серпня Скібіцький заявив, що російським оборонним підприємствам важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через дефіцит іноземних комплектуючих. Тож збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня, а також виготовлення 115 із них в жовтні, вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Скібіцький також прокоментував російське виробництво безпілотників, заявивши, що Іран все ще може відправляти в Росію невеликі партії Shahed. Він також заявив, що Росія почала нарощувати вітчизняне виробництво безпілотників Shahed з компонентами з Ірану, в тому числі на заводі в Алабузі, Республіка Татарстан.

Скібіцький додав, що прогнозовані російські ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі майбутньої зими, швидше за все, не будуть такими «примітивними», як серія ударів взимку 2022-2023 років.