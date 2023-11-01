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Північна Корея передала Росії більше 1 млн артилерійських снарядів – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Північна Корея передала Росії більше 1 млн артилерійських снарядів – Bloomberg
Північна Корея здійснила близько 10 поставок зброї до Росії
фото з відкритих джерел

Путін пообіцяв допомогти Кіму вивести на орбіту супутник-шпигун

Північна Корея розпочала поставки зброї до Росії ще  серпні, наразі поставлено понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами члена правлячої Партії народної влади, який входить до парламентського комітету з питань розвідки, Ю Сан Буму, з серпня поточного року Північна Корея здійснила близько 10 поставок зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілів.

Наприкінці липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив поїздку до Північної Кореї, де диктатор Кім Чен Ин провів для нього екскурсію по новітньому озброєнню країни.

Зазначається, що Північна Корея має одні з найбільших запасів артилерійських снарядів та ракет, які є сумісними з озброєнням радянських часів. Зокрема співпраця між країнами посилилась, оскільки як Москва, так й Пхеньян опинились в глобальній ізоляції.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Ина до Росії, Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.

«Продаж боєприпасів може принести сотні мільйонів, а то й мільярди доларів у скарбницю Кіма, яка відчуває нестачу грошей, що дасть його постраждалій від санкцій економіці тверду валюту для участі у світовій торгівлі», – додає видання.

Путін, зі свого боку, пообіцяв допомогти Кіму вивести на орбіту супутник-шпигун. Згідно з даними південнокорейського шпигунського агентства, Північна Корея отримала технічку допомогу від Росії, яка може допомогти їй досягти своєї мети з виведення об'єктів у космос після двох невдалих запусків супутника. Як стверджують в США, Північна Корея також може використати технології для вдосконалення балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея передала Росії радянські снаряди та гармати. 

Нагадаємо, Росія ймовірно вже використовує на фронті боєприпаси, які були передані Північною Кореєю. За даними британської розвідки, попри офіційні заперечення Москвою нещодавніх повідомлень про отримання озброєння від КНДР, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже досягли складів боєприпасів на заході Росії.

Читайте також: Стало відомо, яке озброєння Північна Корея постачає в Росію
Теги: росія Північна Корея Сергій Шойгу боєприпаси озброєння диктатор

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