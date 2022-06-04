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    Події в Україні

    Скільки українців змушені тікати від війни: шокуючі цифри від ООН

    &laquo;Масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія&raquo; - Скільки українців змушені тікати від війни: шокуючі цифри від ООН
    «Масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія»
    фото: Уніан

    Через війну майже 14 млн українців покинули домівки

    Майже 14 млн жителів України змушені були втекти зі своїх домівок через російське вторгнення в Україну. Про це йдеться в заяві кризового координатора Організації Об'єднаних Націй в Україні Аміна Авада.

    «Сім’ї та громади були зруйновані та викорінені. За трохи більше як три місяці близько 14 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, більшість із них жінки і діти – масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія», – йдеться в заяві.

    В ООН зазначили, що через війну понад 3 млн українських дітей були змушені перервати освітній процес.

    Також там наголосили, що щонайменше 15,7 млн українців потребують гуманітарної допомоги, а ще сотні тисяч жителів України не мають доступу до води та електроенергії.

    Водночас, в організації побоюються, що з настанням зими життя мільйонів українців може опинитися під ще більшою загрозою.

    В ООН зазначили, що за сто днів війни надали невідкладну гуманітарну допомогу приблизно 8 млн людей по всій Україні, в тому числі в містах, які перебувають в облозі на сході України.

    «Наші невтомні зусилля з реагування на руйнівний вплив війни триватимуть, активно та швидко», – резюмували в організації.

    Як повідомлялося, за останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), з України за кордон через війну виїхало вже майже 7 млн осіб.

    Нагадаємо, напередодні соціолог попередив про нову хвилю еміграції з України.

    Нещодавно ЄС запровадив нові правила для українських біженців: що змінилося з 1 червня.

    Також Польща зважилась на жорстке рішення щодо допомоги українським біженцям.

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    Теги: росія окупанти історія діти ООН війна Україна кордон біженці окупація #stoprussia
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    Скільки українців змушені тікати від війни: шокуючі цифри від ООН