Скільки українців змушені тікати від війни: шокуючі цифри від ООН
Через війну майже 14 млн українців покинули домівки
Майже 14 млн жителів України змушені були втекти зі своїх домівок через російське вторгнення в Україну. Про це йдеться в заяві кризового координатора Організації Об'єднаних Націй в Україні Аміна Авада.
«Сім’ї та громади були зруйновані та викорінені. За трохи більше як три місяці близько 14 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, більшість із них жінки і діти – масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія», – йдеться в заяві.
В ООН зазначили, що через війну понад 3 млн українських дітей були змушені перервати освітній процес.
Також там наголосили, що щонайменше 15,7 млн українців потребують гуманітарної допомоги, а ще сотні тисяч жителів України не мають доступу до води та електроенергії.
Водночас, в організації побоюються, що з настанням зими життя мільйонів українців може опинитися під ще більшою загрозою.
В ООН зазначили, що за сто днів війни надали невідкладну гуманітарну допомогу приблизно 8 млн людей по всій Україні, в тому числі в містах, які перебувають в облозі на сході України.
«Наші невтомні зусилля з реагування на руйнівний вплив війни триватимуть, активно та швидко», – резюмували в організації.
Як повідомлялося, за останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), з України за кордон через війну виїхало вже майже 7 млн осіб.
Нагадаємо, напередодні соціолог попередив про нову хвилю еміграції з України.
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