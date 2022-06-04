Скільки українців змушені тікати від війни: шокуючі цифри від ООН

«Масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія»

Через війну майже 14 млн українців покинули домівки

Майже 14 млн жителів України змушені були втекти зі своїх домівок через російське вторгнення в Україну. Про це йдеться в заяві кризового координатора Організації Об'єднаних Націй в Україні Аміна Авада.

«Сім’ї та громади були зруйновані та викорінені. За трохи більше як три місяці близько 14 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, більшість із них жінки і діти – масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія», – йдеться в заяві.

В ООН зазначили, що через війну понад 3 млн українських дітей були змушені перервати освітній процес.

Також там наголосили, що щонайменше 15,7 млн українців потребують гуманітарної допомоги, а ще сотні тисяч жителів України не мають доступу до води та електроенергії.

Водночас, в організації побоюються, що з настанням зими життя мільйонів українців може опинитися під ще більшою загрозою.

В ООН зазначили, що за сто днів війни надали невідкладну гуманітарну допомогу приблизно 8 млн людей по всій Україні, в тому числі в містах, які перебувають в облозі на сході України.

«Наші невтомні зусилля з реагування на руйнівний вплив війни триватимуть, активно та швидко», – резюмували в організації.

Як повідомлялося, за останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), з України за кордон через війну виїхало вже майже 7 млн осіб.

Нагадаємо, напередодні соціолог попередив про нову хвилю еміграції з України.

Нещодавно ЄС запровадив нові правила для українських біженців: що змінилося з 1 червня.

Також Польща зважилась на жорстке рішення щодо допомоги українським біженцям.

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