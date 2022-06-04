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    Думки вголос

    Путін хоче створити третю Російську імперію, але все завершиться крахом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін некреативно повторює Гітлера - Путін хоче створити третю Російську імперію, але все завершиться крахом
    Путін некреативно повторює Гітлера

    Історію обдурити неможливо

    Мовою оригіналу

    Третий Крах

    У Путина есть сверхценная маниакальная идея. Она не оригинальна. Диктатор-плагиатор даже в этом некреативно повторил Гитлера. Путин хочет войти в историю как основатель Третьего Рейха, то есть третьей (после империи Романовых и СССР) Российской империи. Об этом он и его «идеологи» говорят практически прямым текстом.

    Также и Гитлер грезил своим тысячелетним Третьим Рейхом, идущим вслед за Свещенной Римской империей германской нации и империей Гогенцоллернов.

    В истории России были не только две российские империи, но и два их тотальных краха, когда они «слиняли в два дня» в 1917 и в 1991 годах. Империи ставили себе непосильные внешнеполитические задачи, нарывались на военные неудачи и экономические проблемы, надрывались и рушились в прах.

    Путин с упоением наступил на старые позднеромановские и предсмертносоветские грабли.

    Ведя агрессивную войну против Украины, он пытается создать третью в истории Российскую империю, но все идет к тому, что в третий раз повторит ее крах. Гитлеровский тысячелетний Третий Рейх просуществовал 12 лет. Путинский рахитичный ублюдок Третьей Российской империи, видимо, просуществует не намного больше.

    Путин хотел основать Третий Рейх, а повторит Третий Крах, вслед за 1917 и 1991 годами. В обозримом будущем его недоимперия таки «слиняет в два дня» как романовская и советская.

    Таким будет Третий Крах, а «Четвертому не бывать». Ведь этот будет последним и окончательным. Такова судьба всех империй. Историю обмануть невозможно.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
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    Путін хоче створити третю Російську імперію, але все завершиться крахом