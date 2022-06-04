Наступ на Донбас: у розвідки Британії є хороша і погана новина для українців

Російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися

Російська повітряна активність залишається високою над спірною місцевістю на Донбасі, оскільки російська авіація завдає удари як із керованими, так і з некерованими боєприпасами. Такі дані розвідки Міноборони Великої Британії.

Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ. Тож російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами в глибину з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів.

Однак самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь, щоб застосувати свою переважну вогневу міць.

Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні.

Поширене використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, також британська розвідка вважає, що Луганщину можуть взяти за два тижні.

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