Серйозна загроза: соціолог попередив про нову хвилю еміграції з України

Після війни багато чоловіків захочуть возз'єднатися зі своїми сім'ями у країнах Європи

Мільйони українців після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали закордон. Однак після завершення війни Україна зіткнеться зі ще однією серйозною хвилею еміграції. Таку думку висловив у ефірі «Радіо НВ» гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

Кількість українців, які наразі перебувають за кордоном через війну, соціолог оцінює у 3,5 млн.

«Приблизно 3,5 млн українців зараз знаходяться за кордоном. <...> Нас очікує ще одна хвиля міграції після закінчення війни. Зараз розділені сім'ї. Ті сім'ї, які там вкоріняться, будуть намагатися своїх батьків забрати. У нас буде хвиля чоловіків, які приєднаються до сімей, тобто кількість (емігрантів – ред.) збільшиться, а не зменшиться. Це одна з серйозних загроз для України», – зазначив Паніотто.

За словами соціолога, масштаби наступної хвилі міграції поки оцінити важко, але деякі експерти вважають, що покинути Україну можуть до 5 млн людей.

«Зараз цього ніхто не може сказати. Ці люди, які поїхали, теж цього не можуть сказати. Все ж ключовим є закінчення війни – скільки вона буде тривати і куди можна буде повернутися», – пояснив він.

Додамо, що за даними Державної прикордонної служби України, за 100 днів повномасштабної війни кордон України з державам ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб. З них на виїзд з країни прослідували понад 5,2 млн осіб, переважна більшість з яких – громадяни України. Водночас на в’їзд в Україну за цей час прослідували майже 2,7 млн громадян України.

Нагадаємо, ООН оцінює кількість біженців внаслідок війни в Україні у більш ніж 6,5 млн осіб. Найбільше українських біженців прийняли Польща (понад 3,5 млн осіб), Румунія (понад 961 тис.) та Росія (понад 919 тис.). Водночас, за даними ООН, починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися майже 1,3 млн українців.

Через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.

Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.