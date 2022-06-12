«Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу (фото)

Тищенко поїхав до Праги підтримати благодійний захід фонду «Дорога Миру»

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко поїхав до Праги підтримати благодійний захід фонду «Дорога Миру», який ініціювала його дружина Алла. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Instagram.

На заході був присутній Посол України в Чеській Респубіліці Євген Перебийніс з дружиною, представники політичної, культурної та бізнес спільноти Чехії та України.

Як зазначив Тищенко, благодійний захід пройшов за підтримки Міністерства закордонних справ України та зібрав 2 200 000 грн.

Пів мільйона гривень було зібрано з трьох футбольних лотів, які надала Збірна України по футболу! Я передав фонду лімітовану марку «Русський воєнний корабль…ВСЬО», яка зібрала на аукціоні 385 000 грн! Особиста подяка Ігорю Смілянському за підтримку! Всі вилучені кошти будуть направлені на закупівлю автівок для ЗСУ, повний звіт буде опубліковано на сторінці фонду wayofpeace.ukraine», – зауважив нардеп.

І хоча Тищенко запевнив, що вже наступного дня працюватиме у Києві, він нарвався на шквал осуду. Щоправда, публікацію для коментарів він закрив. Гнівні зауваження посипалися на нардепа у профілі співачки Tayanna, яка опублікувала фото з того ж заходу разом із Тищенком. Зокрема, українці цікавляться, як нардепу вдалося виїхати за кордон.

Tayanna із нардепом Тищенком. Фото: tayanna_reshetnyak/Instagram

«Добре, що їм можна перетинати кордон, а простим чоловікам, зась... Неможливо виїхати і трішки заробити щоб сім'ю прокормити...»; «Для них життя іде своїм чередом.І закони для них не писані. І відпочивають за кордоном, вони ж з благодійними намірами.. Все на руках простих смертних»; «Поки 20 річні хлопці воюють хтось піариться на війні! Сором тим «чоловікам» які ховаються на Закарпатті і за кордоном»; «Ну де б ще Тищенко, що зветься титаном, міг бути як не на банкеті в Празі. То на Закарпатті гузню гріє в спа-зонах, то по бенкетам в Європі. Як взагалі виїхав?На якій підставі?»; «Такий здоровань , а ховається між жінками»; «Коля мітбол в теробороні Праги Україну захищає?».

Раніше перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що частина народних депутатів України перебувають у відрядженнях в країнах Європи.