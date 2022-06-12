З’явилося відео наслідків удару рашистів по Чорткову

По Чорткову прилетіло чотири російські ракети

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш оприлюднив відео, на якому видно руйнівні наслідки ракетного удару по місту Чортків. Внаслідок атаки значні пошкодження отримали багатоповерхові будинки.

«На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають», – зазначив Труш.

Чиновник також висловив подяку усім рятувальникам, хто, ризикуючи власним життям, визволяв з-під завалів людей. Він також поінформував, що за фактом злочину порушено кримінальне провадження Службою безпеки України.

«Ми не пробачимо», – додав голова Тернопільської ОВА.

Нагадаємо, 11 червня під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Ракети летіли з Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару по Чорткову отримали поранення 22 особи, серед них діти. Частково зруйновано військовий об'єкт та чотири будинки.

Згодом з'явилася інформація, що працівники ДСНС врятували з-під завалів у Чорткові 12 осіб, двоє з них – діти.