Частина нардепів перебувають у відрядженнях за кордоном, навіщо вони туди вирушили
За першої змоги Парламент повернеться до довоєнного режиму роботи
Частина народних депутатів України перебувають у відрядженнях в країнах Європи. Про це у прямому ефірі «Радіо НВ» розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.
Перший заступник Голови Парламенту акцентував увагу на винятковій необхідності подібних відряджень.
«Кандидатство до Євросоюзу, насамперед збройна підтримка, фінансова допомога – нізвідки не візьмуться. Для цього потрібно їздити», – наголосив він.
Олександр Корнієнко додав, що за першої змоги Парламент повернеться до довоєнного режиму роботи.
«Якщо відповідні органи дадуть безпекове «зелене світло», ми одразу повернемося», – резюмував Перший віцеспікер.
Нагадаємо, частина народних депутатів, яка отримувала компенсацію на оренду житла у Києві, продовжує робити це й під час російсько-української війни.
Після початку війни фінансування парламентських партій із держбюджету зупинилося. За словами аналітика з партійних фінансів руху «Чесно» Ігоря Фещенка, виплати затримуються уже декілька місяців.