Частина нардепів перебувають у відрядженнях за кордоном, навіщо вони туди вирушили

Корнієнко наголосив, що збройна підтримка, фінансова допомога нізвідки не візьмуться

За першої змоги Парламент повернеться до довоєнного режиму роботи

Частина народних депутатів України перебувають у відрядженнях в країнах Європи. Про це у прямому ефірі «Радіо НВ» розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Перший заступник Голови Парламенту акцентував увагу на винятковій необхідності подібних відряджень.

«Кандидатство до Євросоюзу, насамперед збройна підтримка, фінансова допомога – нізвідки не візьмуться. Для цього потрібно їздити», – наголосив він.

Олександр Корнієнко додав, що за першої змоги Парламент повернеться до довоєнного режиму роботи.

«Якщо відповідні органи дадуть безпекове «зелене світло», ми одразу повернемося», – резюмував Перший віцеспікер.

Нагадаємо, частина народних депутатів, яка отримувала компенсацію на оренду житла у Києві, продовжує робити це й під час російсько-української війни.

Після початку війни фінансування парламентських партій із держбюджету зупинилося. За словами аналітика з партійних фінансів руху «Чесно» Ігоря Фещенка, виплати затримуються уже декілька місяців.

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