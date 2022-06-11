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    Події в Україні

    Частина нардепів перебувають у відрядженнях за кордоном, навіщо вони туди вирушили

    Корнієнко наголосив, що&nbsp;збройна підтримка, фінансова допомога нізвідки не візьмуться - Частина нардепів перебувають у відрядженнях за кордоном, навіщо вони туди вирушили
    Корнієнко наголосив, що збройна підтримка, фінансова допомога нізвідки не візьмуться
    фото з відкритих джерел

    За першої змоги Парламент повернеться до довоєнного режиму роботи

    Частина народних депутатів України перебувають у відрядженнях в країнах Європи. Про це у прямому ефірі «Радіо НВ» розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

    Перший заступник Голови Парламенту акцентував увагу на винятковій необхідності подібних відряджень.

    «Кандидатство до Євросоюзу, насамперед збройна підтримка, фінансова допомога – нізвідки не візьмуться. Для цього потрібно їздити», – наголосив він.

    Олександр Корнієнко додав, що за першої змоги Парламент повернеться до довоєнного режиму роботи.

    «Якщо відповідні органи дадуть безпекове «зелене світло», ми одразу повернемося», – резюмував Перший віцеспікер.

    Нагадаємо, частина народних депутатів, яка отримувала компенсацію на оренду житла у Києві, продовжує робити це й під час російсько-української війни.

    Після початку війни фінансування парламентських партій із держбюджету зупинилося. За словами аналітика з партійних фінансів руху «Чесно» Ігоря Фещенка, виплати затримуються уже декілька місяців.

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    Теги: росія окупанти війна радіо Україна окупація Олександр Корнієнко парламент #stoprussia
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    Частина нардепів перебувають у відрядженнях за кордоном, навіщо вони туди вирушили