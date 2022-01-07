Підозра Порошенку: США вказали на вибірковість українського правосуддя

Американські оглядачі стежать за ситуацією в Україні

Світова громадськість уважно стежить за подіями в Україні, зокрема щодо політичних переслідувань п’ятого президента, голови «Європейської солідарності» Петра Порошенка, на майно якого суд вчора наклав арешт. Зокрема на вибірковість українського правосуддя вказала експертка аналітичного центру «Атлантичної ради США» (Atlantic Council) Мелінда Харінг у Твіттері.

«Слідкуйте за цією історією – український суд заморозив майно Порошенка в рамках звинувачення в державній зраді. Порошенка за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться пізніше. Ось так виглядає вибіркове правосуддя», – написала Харінг у Твіттері.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка.

Під арешт потрапили зокрема квартири Порошенка у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, а також акції у низці приватних компаній.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Нагадаємо, адвокат Порошенка повідомив важливу інформацію про те, коли суд має розглянути клопотання про арешт майна політика.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.