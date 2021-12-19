Микола Тищенко похвалився, чий він кум та хрещений батько
Нардеп запевнив, що всі хрещеники його дуже люблять
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зізнався, що має родичів серед футболістів. Зокрема, його кумом є Сергій Ребров, нардеп хрестив його сина. Про це Тищенко розказав у програмі «Світське життя». «Познайомилися дуже давно, іще юнаками, коли він тільки починав футбольну кар’єру. Нас познайомив Андрій Шевченко», – розповів Тищенко.
Він також запевнив, що пам’ятає про всіх своїх хрещеників, знає, коли у них день народження. Щоправда, про необхідність привітати ту чи іншу дитину нагадує дружина.
«Я завжди дарую подарунки. Вони мене всі люблять», – підсумував Тищенко.
Раніше Микола Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. «Найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це мітбол по-київськи», – сказав Тищенко.
Також повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.
Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.
Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).
Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.
Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).