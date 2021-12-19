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    Микола Тищенко похвалився, чий він кум та хрещений батько

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    Тищенко та Ребров знайомі ще з юності - Микола Тищенко похвалився, чий він кум та хрещений батько
    Тищенко та Ребров знайомі ще з юності
    фото: скрншот із відео програми «Світське життя»

    Нардеп запевнив, що всі хрещеники його дуже люблять

    Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зізнався, що має родичів серед футболістів. Зокрема, його кумом є Сергій Ребров, нардеп хрестив його сина. Про це Тищенко розказав у програмі «Світське життя». «Познайомилися дуже давно, іще юнаками, коли він тільки починав футбольну кар’єру. Нас познайомив Андрій Шевченко», – розповів Тищенко.

    Він також запевнив, що пам’ятає про всіх своїх хрещеників, знає, коли у них день народження. Щоправда, про необхідність привітати ту чи іншу дитину нагадує дружина.

    «Я завжди дарую подарунки. Вони мене всі люблять», – підсумував Тищенко.

    Раніше Микола Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. «Найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це мітбол по-київськи», – сказав Тищенко.

    Також повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.

    Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

    Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).

    Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

    Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).

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    Теги: депутат продукти Андрій Шевченко дружина Сергій Ребров Микола Тищенко
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    Микола Тищенко похвалився, чий він кум та хрещений батько