Микола Тищенко похвалився, чий він кум та хрещений батько

Тищенко та Ребров знайомі ще з юності

Нардеп запевнив, що всі хрещеники його дуже люблять

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зізнався, що має родичів серед футболістів. Зокрема, його кумом є Сергій Ребров, нардеп хрестив його сина. Про це Тищенко розказав у програмі «Світське життя». «Познайомилися дуже давно, іще юнаками, коли він тільки починав футбольну кар’єру. Нас познайомив Андрій Шевченко», – розповів Тищенко.

Він також запевнив, що пам’ятає про всіх своїх хрещеників, знає, коли у них день народження. Щоправда, про необхідність привітати ту чи іншу дитину нагадує дружина.

«Я завжди дарую подарунки. Вони мене всі люблять», – підсумував Тищенко.

Раніше Микола Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. «Найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це мітбол по-київськи», – сказав Тищенко.

Також повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).

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