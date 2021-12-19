«Слуга» Тищенко забув, якою вакциною зробив щеплення від Covid-19
Депутат не одразу зміг пригадати назву препарату, яким імунізувався
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко у програмі «Світське життя» вирішив відповісти на звинувачення, котрі лунали на його адресу минулого тижня. Однак зробив це досить неоковирно та вчергове втрапив у конфуз. Напередодні нардепа запідозрили у тому, що він підробив сертифікат із вакцинації. Тищенко заявив, що це політичний тиск.
«Меня оболгали. Коли лаюся, переходжу на російську», – емоційно висловився Тищенко.
Ведуча Катерина Осадча запропонувала депутату полаятися українською, однак він відмовився.
«В українській мові нема лайки, українська мова співуча, найкраща в світі. Тут українська мова не працює», – сказав Тищенко та продовжив виправдовуватися російською.
«Я хворів на Covid-19. Тим паче, як заступник голови фракції, маю давати приклад для людей», – пояснив Тищенко.
Коли ж ведуча поспитала, якою саме вакциною він зробив щеплення, «слуга» пригадав не одразу.
«Вакцинувався ковід…, ні-ні, я вакцинувався, да, Pfizer», – сказав Тищенко.
Раніше Микола Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. «Найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це мітбол по-київськи», – сказав Тищенко.
Також повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.
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Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.
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