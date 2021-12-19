«Слуга» Тищенко забув, якою вакциною зробив щеплення від Covid-19

Тищенко виправдовувався та вчергове втрапив у конфуз

Депутат не одразу зміг пригадати назву препарату, яким імунізувався

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко у програмі «Світське життя» вирішив відповісти на звинувачення, котрі лунали на його адресу минулого тижня. Однак зробив це досить неоковирно та вчергове втрапив у конфуз. Напередодні нардепа запідозрили у тому, що він підробив сертифікат із вакцинації. Тищенко заявив, що це політичний тиск.

«Меня оболгали. Коли лаюся, переходжу на російську», – емоційно висловився Тищенко.

Ведуча Катерина Осадча запропонувала депутату полаятися українською, однак він відмовився.

«В українській мові нема лайки, українська мова співуча, найкраща в світі. Тут українська мова не працює», – сказав Тищенко та продовжив виправдовуватися російською.

«Я хворів на Covid-19. Тим паче, як заступник голови фракції, маю давати приклад для людей», – пояснив Тищенко.

Коли ж ведуча поспитала, якою саме вакциною він зробив щеплення, «слуга» пригадав не одразу.

«Вакцинувався ковід…, ні-ні, я вакцинувався, да, Pfizer», – сказав Тищенко.

Раніше Микола Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. «Найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це мітбол по-київськи», – сказав Тищенко.

Також повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).

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