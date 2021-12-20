Мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка (відео)

«Давайте подивимося в небо, разом заплющимо очі і помахаємо» – запропонував Тищенко

Народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко знову потрапив у черговий конфуз під час святкування дня Миколая біля Офісу президента.

Тищенко, який у той день працював аніматором, закликав усіх присутніх заплющити очі і подивитися у небо. «Давайте подивимося в небо, разом заплющимо очі і помахаємо», – запропонував депутат. Відповідне відео опублікував ведучий каналу «Рада» Єгор Скоріна у Facebook.

Черговий ляп нардепа не залишився поза увагою соцмереж, користувачі яких щедро осипали Тищенка критикою.

Про свої святкові досягнення Тищенко також відзвітував і у власному Facebook. Нардеп написав, що провів активний день, провів Зе-руханку та привітав усіх зі святом Миколая.

«Всі ми знаємо, що Святий Миколай встигає привітати всіх дітей. Тому сьогодні ми з командою встановили темп і пішли привітати дітей на новорічну ярмарку біля Офісу президента. Спочатку ми зробили розминку на скейтборді та зробили кілька кругів (а деякі навіть піратів). Після чого прогулялися по ярмарку, поспілкувалися, діти декламували вірші, співали пісні, багато фотографували. Крім солодощів та сувенірів, приготувала ще один сюрприз. Підписав різдвяну кульку для всіх і побажав, щоб вона принесла удачу!», – написав Тищенко.

Раніше Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. «Найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це мітбол по-київськи», – сказав Тищенко.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони.

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку. Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти