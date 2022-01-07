Як потрібно готуватися до вторгнення Росії. Садовий із синами показав приклад (фото)

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Очільник Львова зводив хлопців на стрільбище
Міський голова Львова Андрій Садовий із синами завітав у спортивно-стрілецький тир «СВД Легіон» на Івано-Франківщині. Про це він повідомив у Facebook.
Візит відбувся у рамках розвитку територіальної оборони.
«Це добра можливість навчитись або ж освіжити свої навички поводження зі зброєю. Корисно і ефективно провели час. Наші хлопці вперше спробували стріляти і засвоїли базові знання. Поки маємо такого сусіда, як Москва, ці вміння, на мою думку, є обов’язковими для кожного українця. Закликаю усіх міських голів максимально підтримувати розвиток та функціонування таких стрілецько-навчальних комплексів. Разом переможемо», – прокоментував світлини мер Львова.
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