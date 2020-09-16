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    У Києві сталося жахливе ДТП: загинули три людини (фото, відео)

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    На місці загинули пішохід та водій мотоцикла - У Києві сталося жахливе ДТП: загинули три людини (фото, відео)
    На місці загинули пішохід та водій мотоцикла
    Фото: Вартові Голосієво

    Мотоцикл збив пішохода, що переходив дорогу в невстановленому для цього місці

    У вівторок, 15 вересня, пізно ввечері на проспекті Любомира Гузара в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з загиблими.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зі слів свідків, пілот мотоцикла Yamaha збив пішохода-порушника.

    В результаті ДТП загинув мотоцикліст, пішохід і в кареті швидкої допомоги помер пасажир мотоцикла.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини цієї події.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть мотоцикл
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