У Києві сталося жахливе ДТП: загинули три людини (фото, відео)
На місці загинули пішохід та водій мотоцикла
Фото: Вартові Голосієво
Мотоцикл збив пішохода, що переходив дорогу в невстановленому для цього місці
У вівторок, 15 вересня, пізно ввечері на проспекті Любомира Гузара в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з загиблими.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Зі слів свідків, пілот мотоцикла Yamaha збив пішохода-порушника.
В результаті ДТП загинув мотоцикліст, пішохід і в кареті швидкої допомоги помер пасажир мотоцикла.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини цієї події.