У Києві сталося жахливе ДТП: загинули три людини (фото, відео)



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На місці загинули пішохід та водій мотоцикла Фото: Вартові Голосієво

Мотоцикл збив пішохода, що переходив дорогу в невстановленому для цього місці

У вівторок, 15 вересня, пізно ввечері на проспекті Любомира Гузара в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з загиблими.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Зі слів свідків, пілот мотоцикла Yamaha збив пішохода-порушника.

В результаті ДТП загинув мотоцикліст, пішохід і в кареті швидкої допомоги помер пасажир мотоцикла.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини цієї події.