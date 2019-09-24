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    Думки вголос

    Безпрограшний варіант, як вирішити миром переговори по Україні

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Безпрограшний варіант, як вирішити миром переговори по Україні

    Ядерний статус?

    Мовою оригіналу

    Помощник президента Андрей Ермак заявил о том, что мы планируем подписать новый документ, который гарантирует территориальную целостность и защиту украинских границ. Цитирую: «У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - США, Британия, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность».

    О Ермаке знающие люди отзываются очень хорошо, потому ругать его я не буду. Но саму идею - да, буду, потому что она глупа. Глупа и лишена смысла, как проповедь о пользе воздержания в портовом борделе. Вам недостаточно Будапештского меморандума? Я предлагаю сразу на туалетной бумаге печатать с одной стороны тот меморандум, а с другой - новый договор. Крупные игроки в том числе США и Великобритания очень сильно помогли на в 2014 году? Я про Германию с «Северным потоком-2» и Францию в контексте последних визитов министров обороны и иностранных дел в Москву даже говорить не хочу. Или Китай, который голосует во всех международных структурах за РФ, а не за Украину вдруг стал нашим другом? Туалетная бумага! Вот на чем можно писать эти все договора и гарантии.

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    Прочность украинских границ и украинскую независимость гарантирует украинская армия. Больше никто. Все, даже не придумывайте. И Украина должна вернуть статус ядерной державы. Технически это не сложно - для страны с работающими АЭС. Дипломатически - важно обойтись без анонсов и переговоров. Просто сперва сделать, а потом поставить всех перед фактом - у нас есть ядерное оружие. И мы имеем на него право, потому что на нас напала страна с таким оружием и Запад нас никак не защитил. Можем показать Будапештский меморандум, кому интересно. Отказ от ЯО в обмен на безопасность. Не сработал. Значит, имеем право вернуть ЯО.

    Это, кстати, изменит формат переговоров в нашу пользу, причем изменит принципиально. Даже безумный Кремль десять раз подумает перед наступлением, если украинские ракеты будут нацелены на Моску и там будет хотя бы грязная ядерная начинка. И Берлин с Парижем тоже будут смотреть немного с других позиций. Сейчас это далекая и непонятная война, на которой убивают украинцев. Повод для глубокой озабоченности, не более. А как вам перспектива ядерной войны в Европе? И тут уже не про газопровод речь идет, тут можно и нефтяное эсбарго РФ устроить, чтобы не доводить до ракет, правильно? Уважают сильных. И чем раньше мы это примем в качестве рабочей стратегии, тем лучше. Украине нужно ядерное оружие. Примите это, как данность. И поскольку я инженер-энергетик, а у нас более половины генерации атомная, я знаю о чем говорю. Примите как данность. Мы сделаем это быстро и легко.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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