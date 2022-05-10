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    Події в Україні

    Окупанти не слухають офіцерів: не хочуть іти в наступ на Донбасі

    Російські військові деморалізовані - Окупанти не слухають офіцерів: не хочуть іти в наступ на Донбасі
    Російські військові деморалізовані
    фото з відкритих джерел

    Російські військові відмовляються підкорятися наказам

    Російські війська та офіцери середньої ланки різних рівнів, аж до рівня батальйону, відмовляються виконувати накази щодо наступу на Донбас.

    З посиланням на високопоставленого представника Міноборони CNN пише, що російські війська мали великі проблеми з моральним духом з першого ж дня війни.

    «Ці офіцери або відмовилися підкорятися наказам, або не підкоряються їм з тією самою швидкістю, з якою можна очікувати від офіцера», – йдеться у повідомленні.

    За словами чиновника, проблеми морального духу є лише однією з численних проблем, які мають російські військові у цій війні.

    Адже російські окупанти мають також проблеми з логістикою, які сповільнюють їх просування.

    Майже на всіх напрямках ворог перегруповує війська й намагається наступати, втім здебільшого не має жодного успіху. Зокрема, окупанти хочуть взяти під контроль території Донецької та Луганської областей.

    Найбільшу активність росіян наразі фіксують на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за населений пункт Рубіжне.

    Нагадаємо, ніхто не хоче йти на війну. Росія має проблеми з набором контрактників.

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    Теги: росія окупанти Донбас Міноборони війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти не слухають офіцерів: не хочуть іти в наступ на Донбасі